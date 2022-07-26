В России начали снижаться цены на жилье, несмотря на спрос Фото: Влад КОМЯКОВ

В России остановился рост цен на новостройки. Теперь у граждан даже есть возможность все чаще получить скидку в строящихся ЖК.

Так, в начале лета 2022 года относительно мая цены на новостройки еще росли, поясняет руководитель центра новостроек компании "Этажи" Сергей Зайцев. Все дело в том, что на тот момент многие застройщики уже заложили в них комиссии, которые они платят банкам за субсидирование ипотечных ставок. Чтобы предложить клиентам ставки вплоть до 0,01%.

Однако сейчас льготные ставки снизились, а вместе с ними - и размер комиссий банкам. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на сервисы по продаже недвижимости. Это стало временным сдерживающим фактором для роста цен.

Что касается "вторички", то ситуация на рынке недвижимости складывается таким образом, что продавцы вынуждены снижать цены на квартиры из-за слабого спроса, говорит источник издания. Кстати, средние скидки у продавцов вторичного жилья составили почти 6%

Ранее сообщалось, что в среднем на 7% подешевели квартиры в России. Это последние данные аналитического центра "Домклик". Пика стоимости недвижимость достигала в апреле. Тогда покупки подстегнула паника, резкое обесценивание рубля и еще одобренные ипотеки по низким ставкам. После этого на рынке наступил застой, который вылился в нынешнее снижение цен.