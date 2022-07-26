Первый экипаж может полететь на российскую орбитальную станцию в 2028 году

Первый экипаж на новую российскую орбитальную служебную станцию (РОСС) станет возможным отправить в 2028 году, сообщил журналистам генконструктор по пилотируемым системам и комплексам России, генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев.

"После стыковки в 2028 году Узлового модуля можно будет с Байконура отправить ракетой-носителем "Союз-2.1б" на корабле типа "Союз" первый экипаж", - уточнил он в интервью журналу "Русский космос".

Соловьев также добавил, что для этого ракету "Союз-2.1б" нужно будет сертифицировать для пилотируемых полетов.

Ранее сообщалось, что РКК "Энергия" создаст возвращаемый космический корабль на базе "Орла". Отмечалось, что новый корабль придет на смену существующим “Прогрессам”.

Также ранее корпус РКК “Энергия” был поврежден во время строительных работ, космические корабли не пострадали. Как уточнялось, на месте строительства просела почва, в результате фундамент строения деформировался.