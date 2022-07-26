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Экономика26 июля 2022 16:03

В Турции сообщили о разработке соглашения по транспортировке топлива

Оно внесет вклад в разрешение мирового кризиса, считает глава турецкого Минобороны
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Турции сообщили о разработке соглашения по транспортировке топлива

В Турции сообщили о разработке соглашения по транспортировке топлива

Фото: REUTERS

Соглашение по транспортировке топлива, аналогичный договору по вывозу зерна, находится в настоящее время в разработке, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Сейчас идет работа над соглашением по транспортировке топлива. Оно будет схоже с продуктовой сделкой и внесет вклад в разрешение мирового кризиса», – сказал глава турецкого Минобороны в интервью телеканалу Al-Jazeera.

Как писал сайт Kp.ru, 22 июля, Турция, Россия, Украина и ООН подписали соглашения, предусматривающие вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Для выполнения данного договора в Стамбуле создан совместный координационный центр.

Соглашение предусматривает, что разминирование в территориальных водах Украины проводиться не будет, поскольку это требует много времени, а корабли с зерном будут выходить из портов Черного моря по безопасному коридору в сопровождении украинских лоцманов.

Напомним, в Стамбуле начал работу совместный координационный центр по вывозу зерна с Украины.