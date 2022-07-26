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Политика26 июля 2022 16:14

ООН находится в контакте с Россией и США в связи с отказом в визе дипломату Крутских

Андрей Крутских планировал принять участие в конференции ООН
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
ООН находится в контакте с Россией и США в связи с отказом в визе дипломату Крутских

ООН находится в контакте с Россией и США в связи с отказом в визе дипломату Крутских

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ООН находится в тесном контакте с РФ и США в связи с отказом в американской визе спецпредставителю президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информбезопасности Андрею Крутских, который планировал принять участие в конференции всемирной организации. Об этом сегодня, 26 июля, заявил ТАСС заместитель официального представителя генсекретаря Фархан Хак.

"Генсекретарь ООН и другие высокопоставленные представители ООН остаются в тесном контакте со страной прерывания и соответствующими миссиями,в том числе, Россией, в соответствии с вопросами в рамках соглашения между ООН и США о штаб-квартире организации, - сказал Хак. - Мы активно взаимодействуем с миссией США по вопросу виз для делегаций на предстоящие мероприятия ООН в штаб-квартире…".

Ранее спецпредставитель президента Крутских заявил, что Россия открыта к сотрудничеству по кибербезопасности. Он отметил, что это не зависит от геополитической обстановки.

Как ранее писал сайт kp.ru, заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что за кибератаками на украинские правительственные сайты стоит Россия, "банальное" и "разочаровывающее". Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, исполняющий обязанности директора департамента МИД России Андрей Крутских.