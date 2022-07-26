Цена газа в Европе поднялась выше 2 200 долларов за тысячу кубометров Фото: REUTERS

Цена газа в Европе поднялась выше 2 200 долларов за тысячу кубометров на закрытии торгов, следует из данных лондонской биржи ICE.

Такая цена зафиксирована впервые с 8 марта 2022. Общий рост стоимости газа за вторник, 26 июля, составил более 21%. Так, цена августовского фьючерса на нидерландском хабе TTF увеличилась до 2 239 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, ранее цены на газ в Европе превысили 1 950 долларов впервые с 13 июля 2022.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 25 июля, пресс-служба корпорации «Газпром» сообщила, что еще одна турбина Siemens будет остановлена на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток». Остановка произойдет в соответствии с предписанием Ростехнадзора, с семи утра среды, 27 июля, суточная производительность компрессорной станции будет составлять не более 33 миллионов кубометов в сутки.