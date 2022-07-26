Губернатор Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве между НОЦ «Инженерия будущего», федеральной территорией «Сириус» и образовательным фондом «Талант и успех»

Губернатор Самарской области и Елена Шмелева заключили соглашение о сотрудничестве. Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева подписали соглашение. Заключено сотрудничество между НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», образовательным фондом «Талант и успех», федеральной территорией «Сириус».

Встреча состоялась во вторник, 26 июля 2022 года. Соглашение поможет расширить сферы сотрудничества и вовлечь больше интеллектуально-творческой молодежи и детей в сферы науки и образования. Совместна работа повысит качество образования и продвинет исследовательские программы. Губернатор Самарской области отмечает, что соглашение станет новым витком развития науки в регионе и стране. Елена Шмелева считает, что главным итогом сотрудничества станет внедрение инновационных проектов по всей стране.

- Если мы этих ребят зарядим смыслами, идеями о развитии нашей страны, патриотизме, то мы для развития молодежного движения сделаем рывок, - выразил уверенность Дмитрий Азаров.

Деятельность молодежного НОЦ направлена на сферу ранней профориентации. Школьники и студенты получают дополнительное образование в области естественных и технических наук. Сотрудничество также поможет добиться повышения качества подготовки высококвалифицированных кадров.