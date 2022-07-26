Вице-премьер Абрамченко: в России могут создать свой аналог упаковки Tetra Pak
Фото: Владимир МАЗЕНКО
Россия обладает технологиями, сырьем и ресурсами, которые дают возможность в короткие сроки заместить импортную упаковку и материалы. Об этом написала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в своем Телеграм-канале.
"В России есть технологии, сырье и ресурсы, позволяющие оперативно заместить необходимые упаковочные решения и материалы. Наши сельхозпроизводители и переработчики будут обеспечены упаковкой в полном объеме", - уточнила она.
Напомним, ранее производитель упаковки Tetra Pak заявил, что передает свою российскую структуру в собственность местному руководству по причине невозможности поддержания операционной деятельности компании. Новая компания продолжит работу в качестве самостоятельной организации.
Впоследствии в компании опровергли информацию об уходе с российского рынка. Производство упаковочного материала на фабрике компании в Московской области продолжаются, подчеркнули там.
Также ранее сообщалось, что власти Швеции запретили Tetra Pak экспорт продукции в Россию. Компания Tetra Pak просила шведские власти разрешить экспорт в РФ из гуманитарных соображений.