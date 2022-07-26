Вирусолог рассказал, как отличить простуду от коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил россиянам, можно ли самостоятельно отличить коронавирус от простуды.

По словам эксперта, учитывая новые штаммы сделать это без помощи специалистов невозможно.

- Коронавирус остается таким, что человек сам не может отличить его от обычной простуды ... Единственная возможность отличить - это обследоваться, а точнее, сдать тест, - заявил Альтштейн в беседе с Lenta.ru.

Вирусолог также добавил, что новые штаммы ковида чаще всего протекают у людей в легкой форме.

Накануне телеканал "360" сообщал, что в России медленно, но все же растет число заболевших коронавирусом. По данным Роспотребнадзора, по итогам прошлой недели в стране выявили 43 985 случаев заражения коронавирусом. Рост количества выявленных случаев COVID-19 связали с распространением новых подвариантов штамма "омикрон".

Также ранее RT писал, что в России наблюдается подъём заболеваемости коронавирусом, новую волну можно назвать "хвостом" эпидемии. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов объяснил, что новая волна не опасна.