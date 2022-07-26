Эрдоган заявил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с производителем Bayraktar

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил о желании наладить сотрудничество с производителем боевых беспилотников Bayraktar, сообщил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает CNN Turk.

“Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Baykar”, - отметил он в ходе заседания Центрального исполнительного комитета правящей Партии справедливости и развития.

При этом ОАЭ, по его словам, хотят построить завод по производству турецких дронов на своей территории.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не поддержит санкции на поставки энергоресурсов из России. Глава государства напомнил, что республика получает примерно половину природного газа из РФ.

Также ранее Эрдоган заявил, что Турция может начать военную операцию в Сирии "внезапно". По словам турецкого президента, Анкара работает над проведением военной операции на севере САР.