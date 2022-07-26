Аналитик Карпунин: Возврат доллара к 60-65 рублям способен принести российскому бюджету до 910 млрд рублей доходов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возврат стоимости доллара до уровнял 60-65 рублей может принести российскому бюджету дополнительный доход, считает начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

Аналитик отмечает, что при таком раскладе можно будет говорить о получении доходов в районе 260-910 миллиардов рублей доходов. Об этом пишет "Газета.Ru".

- Если опираться на оценки главы Минфина Антона Cилуанова, то каждый рубль в паре USD/RUB стоит бюджету порядка 130 миллиардов рублей доходов. Значит возврат курса к 60-65 с 58 рублей будет предполагать дополнительные 260-910 миллиардов рублей доходов, - объяснил Карпунин.

26 июля курс доллара США на торгах на Московской бирже впервые с 11 июля превысил отметку в 60 рублей. Аналогичная ситуация наблюдается с курсом евро, стоимость которого перевалила за 61 рубль впервые с 11 июля, пишут "Известия".

Что же касается официального курса валют на 27 июля, то как сообщает телеканал "360" со ссылкой на ЦБ РФ, курс европейской валюты поднимется на 73 копейки и составит 59,41 рубля. Американский доллар также прибавит в цене. Он подорожает на 88 копеек и подойдет к отметке в 58,66 рубля.