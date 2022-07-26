Одноклассники и Artefact запускают новый проект "Что хотел сказать автор". Фото: предоставлено kp.ru

Одноклассники и платформа для создания интерактивных гидов с технологией дополненной реальности Artefact запускают новый проект "Что хотел сказать автор".

Благодаря этому проекту пользователи социальной сети получат уникальную возможность узнать о скрытых смыслах экспонатов в музеях России, а также на какие детали картин стоит обратить внимание. Кроме того, "Что хотел сказать автор" позволит россиянам узнать, какой подтекст несут изображенные предметы или что означают выбранные художником цвета.

Короткие видео будут выходить на протяжении 10 недель в группе "Artefact. Гид по музеям России" в ОК. В каждом ролике пользователи будут открывать для себя по новому мир искусства и узнавать секреты и тайных смыслах картин, фотографий, скульптур и других экспонатов. В частности, из первой серии пользователи узнают, кто такая птица Гамаюн, как ее изображали художники и что хотел сказать автор картины - Виктор Васнецов.

Кроме того, зрителям расскажут, что значит красный цвет на картине Питера Пауля Рубенса «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой», чем примечательны портреты Филиппа Малявина, какие приемы использовал Александр Дейнека и многое другое.

Напомним, Одноклассники регулярно помогают в проведении образовательных и культурных инициатив. Так, в июне этого года в соцсети была проведена специальная программа Московского джазового фестиваля со спецрубрикой и квизом о джазе.