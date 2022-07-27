В Калининград транзитом через Литву прибыли первые 60 вагонов с цементом из России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Первые десятки вагонов с подсанкционным грузом прибыли в Калининград из России. Их удалось доставить транзитом через Литву.

- 60 вагонов прибыли в Калининград, это был первый поезд с цементом, - заявил РИА Новости глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

Ранее сообщалось, что Калининградская область оказалась в блокаде из-за санкций Литвы, которая запретила транзит части грузов из Калининграда в Россию и обратно. Это решение коснулось стройматериалов, металлов, цемента, нефти, нефтепродуктов, элитного алкоголя, икры и других товаров.

Позже глава Калининградской области заявил, примерно 80 % тех ограничений, которые накладывались санкциями на транзит сейчас сняты. По его мнению, это серьезный результат и определенный прогресс в достижении своих целей. Он также добавил, что "нужно продолжать давить и добиваться такого же результата и по грузам, перемещаемым автомобильным транспортом".