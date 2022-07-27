Нетаньяху раскритиковал премьера и главу Минобороны Израиля за конфликт с Россией Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Израиля и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху заявил, что кризис в отношениях Израиля с Россией рискует обернуться угрозой нацбезопасности.

По мнению политика, этот кризис опасен и именно поэтому его нужно скорее преодолеть.

- Мы находимся в разгаре опасного кризиса в отношениях между Россией и Израилем. Нам нужно преодолеть этот кризис, - заявил Нетаньяху.

Он также добавил, что на протяжении длительного времени власти Израиля ответственно развивали сбалансированные отношения с российской стороной.

- А пока у меня есть одна просьба к Лапиду и Ганцу - прекратите болтовню. Ваше поведение угрожает нашей нацбезопасности. Если кризис не остановить немедленно, это может привести к серьёзному ущербу для нашей безопасности, - сказал Нетаньяху.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала позицию Израиля по ситуации вокруг Украины неконструктивной и необъективной, отметив, что она вызывает сожаление Москвы.