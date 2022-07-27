Трамп признался, что США стоят на коленях и терпят историческое унижение Фото: REUTERS

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты поставлены на колени и терпят одно унижение за другим. Об этом он заявил во время выступления на форуме America First Policy Institute.

- США приходится иметь дело с одним историческим унижением за другим на мировой арене, а дома наши базовые права и свободы в осаде, - сказал политик.

Трамп также отметил, что при нем страна доминировала в вопросе энергетических ресурсов, цены на бензин и инфляция были низкими. Кроме того, по его мнению, Штаты уважали в мире.

- Американскую мечту порвали в клочья, и страны не останется, если не обернуть вспять (эту ситуацию)... Нашу страну поставили на колени. Кто мог предположить, что подобное произойдет, - сказал он.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что США "катятся в ад" из-за политики действующего президента страны Джо Байдена. По словам бывшего американского лидера, решение действующего главы Белого дома поднять налоги в США равносильно убийству американской экономики. Трамп также считает, что деятельность Байдена нельзя оценивать положительно.

А до этого выступая перед сторонниками бывший глава Белого дома обвинил Байдена в проблемах, возникших на Украине. Он также указал на то, что "Байден, НАТО и Запад провалились".