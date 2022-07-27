Помощник главы МВД ЛНР Киселев объявил о взятии под контроль союзных сил Новолуганского Фото: Александр КОЦ

Помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев заявил, что союзным силам удалось взять под свой контроль населенный пункт Новолуганское.

- Всего 10 минут назад пришло сообщение: Новолуганское тоже уже наше. Наши ребята заняли этот населенный пункт, - объявил представитель ведомства в эфире "Соловьев Live".

Также он добавил, что сейчас подразделения могут соединиться в районе Углегорки и тем самым выровнять линию соприкосновения с противником в ближайшие несколько дней.

Накануне Киселев сообщал, что Углегорская теплоэлектростанция в городе Светлодарск Донецкой области перешла под контроль штурмовых отрядов.

19 июля сайт Kp.ru писал о том, что военные ДНР и ЛНР благодаря оказанной Вооруженными силами России поддержке смогли освободить уже 254 населенных пунктов, в том числе Старомайское.