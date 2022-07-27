Власти чешских городов начали снимать флаги Украины со зданий администраций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти нескольких чешских городов приняли решение снять украинские флаги со зданий местных администраций,. Об этом сообщает портал iDNES.

Оказалось, что причин несколько. В ряде случаев этого потребовали местные жители, а в некоторых случаях это было сделано из-за ремонта.

- Граждане обращались (к администрации), заявляя, что на здании ратуши должен висеть чешский флаг, - цитирует издание слова пресс-секретаря администрации города Наход Нины Адольф.

Ранее сообщалось, что с 15 июня по решению пражского магистрата закрылся Центр регистрации украинских беженцев. Решение о закрытии центра вызвано тем, что чешская столица исчерпала варианты предоставления украинским беженцам мер социальной поддержки, в том числе жилья и медобслуживания. Мэр Гржиб заявил, что намерен поставить перед правительством Чехии вопрос о разработке мер по равномерному распределению беженцев по всей территории страны.