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В мире27 июля 2022 1:14

Власти чешских городов начали снимать флаги Украины со зданий администраций

IDNES: Власти чешских городов сняли флаги Украины со зданий администраций
София ГОНЧАРОВА
Власти чешских городов начали снимать флаги Украины со зданий администраций

Власти чешских городов начали снимать флаги Украины со зданий администраций

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти нескольких чешских городов приняли решение снять украинские флаги со зданий местных администраций,. Об этом сообщает портал iDNES.

Оказалось, что причин несколько. В ряде случаев этого потребовали местные жители, а в некоторых случаях это было сделано из-за ремонта.

- Граждане обращались (к администрации), заявляя, что на здании ратуши должен висеть чешский флаг, - цитирует издание слова пресс-секретаря администрации города Наход Нины Адольф.

Ранее сообщалось, что с 15 июня по решению пражского магистрата закрылся Центр регистрации украинских беженцев. Решение о закрытии центра вызвано тем, что чешская столица исчерпала варианты предоставления украинским беженцам мер социальной поддержки, в том числе жилья и медобслуживания. Мэр Гржиб заявил, что намерен поставить перед правительством Чехии вопрос о разработке мер по равномерному распределению беженцев по всей территории страны.