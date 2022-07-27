Иран намерен подписать соглашение о поставках оборудования в Россию и ремонте самолетов Фото: REUTERS

В Иране намерены подписать соглашение о поставках оборудования в Россию и о техническому обслуживании российских самолетов. Об этом заявил представитель Управления гражданской авиации Исламской республики Миракбара Разави.

Он объяснил, что соглашение предусматривает возможность поставок в РФ деталей и оборудования иранского производства, а также ремонт, техобслуживание и поддержку российских самолетов в сервисных центрах Исламской республики.

Накануне президент России Владимир Путин и лидер Ирана Ибрахим Раиси договорились перейти на использование национальных валют в прямых расчетах между странами. Как рассказал российский лидер на пресс-конференции, в ходе двусторонней встречи главы государств подробно обсудили конкретные аспекты взаимодействия в политической и экономической областях. Особое внимание уделили укреплению сотрудничества в энергетики, промышленности и транспорте, отметил Путин.

Как писал сайт kp.ru, Путин находится с однодневным визитом в Тегеране. Главы двух стран обсудили ряд важных вопросов, в том числе те, которые касаются двустороннего партнерства.