Что произошло в ночь на 27 июля Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Российские военные в рамках спецоперации на Украине применили новый разведывательный комплекс на базе Су-34. Как сообщил РИА Новости источник, ВКС России начали применение новых комплексов, которые позволяют с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в том числе, позиций ПВО и украинских РЛС.

Иран намерен подписать соглашение о поставках оборудования иранского производства в Россию и ремонте самолетов. В частности, речь идет о поддержке российских самолетов в сервисных центрах Исламской республики.

Стерегут ли боевые дельфины на самом деле Севастополь и Крымский мост. Насколько правда то, что на российском флоте служат боевые дельфины, охраняющие корабли и бухты от подводных диверсантов, рассказывает военный обозреватель KP.RU полковник Виктор Баранец.

Украинская армия столкнулась с нехваткой оборудования. Об этом заявил американский наемник Майкл, слова которого приводит издание Newsweek. По словам мужчины, военным не хватает даже принтеров для распечатки карт, а также имеются проблемы с аккумуляторами.

Сенаторы США во главе с Марко Рубио (республиканец от штата Флорида) призвали власти страны ввести санкции в отношении продажи российской нефти и других энергоносителей Китаю, пишет Bloomberg. Проект закона подразумевает ввод штрафов для любой организации, страхующей или регистрирующей танкеры, перевозящие нефть или сжиженный природный газ из России в Китай.

В МИД КНДР заявили, что совместные военные учения США и Южной Кореи в будущем могут превратиться в "новую Корейскую войну". Отмечается, что учения угрожают безопасности и являются одним из основных факторов, приводящих к обострению ситуации на Корейском полуострове.

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ предприняли попытку очередного обстрела Антоновского моста через Днепр в Херсоне. По его словам, в результате объект не получил повреждений благодаря сработавшей российской системе ПВО.

Бывший руководитель Минфина Великобритании Риши Сунак, пробившийся в финал выборов на пост премьер-министра страны, заявил о готовности противостоять России. Политик заверил, что у его хватит на это смелости, даже несмотря на высокие цены на энергию на фоне сокращения поставок газа в Европу.