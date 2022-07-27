Трамп предупредил США о риске повторить судьбу СССР Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о риске Соединенных Штатов повторить судьбу Советского Союза, отметив, что главная угроза Америке на сегодняшний день исходит изнутри.

«Так где это закончится? Это, вероятно, не закончится, так как, несмотря на огромные внешние опасности, самой большой угрозой нам, данной стране, остаются нездоровые и злые люди внутри», - заявил экс-глава Белого дома, выступая с речью в Вашингтоне, назвав одной из таких угрожающих людей спикера Палаты представителей США представителя Демократической партии Нэнси Пелоси.

Трамп также пообещал своим сторонникам продолжать заниматься политической деятельность в интересах США, указав на то, что в противном случае нация обречена стать еще одной Венесуэлой или Советским Союзом, а возможно и Кубой крупного масштаба, «где все потеряно и нет надежды» на лучшее.

Напомним, накануне Трамп заявил, что сегодня США поставлены на колени и терпят одно унижение за другим.