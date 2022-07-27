В Крыму предложили расширить географию спецоперации России Фото: Дмитрий СТЕШИН

Глава крымского парламента Владимир Константинов выступил с предложением расширить географию специальной военной операции России на Украине до Одессы.

«Уверен, что география спецоперации в южном направлении должна быть расширена на Николаев и Одессу. Освобождены также должны быть Днепропетровск и Харьков. Это русские города, и им не место в нацистской Украине», - приводит РИА Новости слова российского парламентария.

Как считает Константинов, освобождение данных регионов позволит обеспечить безопасность границ, а также положить конец планам Североатлантического альянса закрепить свои позиции в Черноморском регионе.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля этого года заявил, что в ответ на обращение глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) принял решение о проведении специальной военной операции на Украине, указав на то, что таких мер требуют обстоятельства. По его словам, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако российская сторона собирается добиваться ее демилитаризации.