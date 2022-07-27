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Политика27 июля 2022 4:39

В Крыму предложили расширить географию спецоперации России

Спикер парламента Крыма Константинов предложил расширить географию специальной операции до Одессы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Крыму предложили расширить географию спецоперации России

В Крыму предложили расширить географию спецоперации России

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Глава крымского парламента Владимир Константинов выступил с предложением расширить географию специальной военной операции России на Украине до Одессы.

«Уверен, что география спецоперации в южном направлении должна быть расширена на Николаев и Одессу. Освобождены также должны быть Днепропетровск и Харьков. Это русские города, и им не место в нацистской Украине», - приводит РИА Новости слова российского парламентария.

Как считает Константинов, освобождение данных регионов позволит обеспечить безопасность границ, а также положить конец планам Североатлантического альянса закрепить свои позиции в Черноморском регионе.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля этого года заявил, что в ответ на обращение глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) принял решение о проведении специальной военной операции на Украине, указав на то, что таких мер требуют обстоятельства. По его словам, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако российская сторона собирается добиваться ее демилитаризации.