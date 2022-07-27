"Газпром" сократил поставки по "Северному потоку" до 20% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госкорпорация «Газпром» в среду, 27 июля, сократила поставки российского газа по газопроводу «Северному потоку», который является основным маршрутом экспорта голубого топлива из России в Европу, до 20% от максимальной мощности трубопровода. Об этом сообщает немецкий оператор Gascade, где уточнили, что сокращение до 1,28 миллиона кубометров газа в час произошло с 8.00 утра (9.00 мск).

«С 27 июля, с 8.00 утра, 1,28 миллиона кубометров в час, или около 20% максимальной мощности "Северного потока", было прокачано по газопроводу», - говорится в релизе газотранспортной сети.

Напомним, в минувший понедельник, 25 июля, пресс-служба корпорации «Газпром» заявила, что еще одна турбина Siemens будет остановлена на компрессорной станции «Портовая» магистрального трубопровода «Северный поток». Как уточнили в компании, остановка турбины произойдет в соответствии с предписанием Ростехнадзора, а суточная производительность станции будет составлять не более 33 млн кубометров в сутки.