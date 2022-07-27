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В мире27 июля 2022 5:17

Советник Минобороны Украины назвал ненужными "старые" американские штурмовики

В украинском военном ведомстве ответили на предложение главы ВВС США
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Советник Минобороны Украины назвал ненужными "старые" американские штурмовики

Советник Минобороны Украины назвал ненужными "старые" американские штурмовики

Фото: REUTERS

Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Киеву не нужны американские штурмовики A-10 Warthog, а требуются более современные самолеты.

На прошлой неделе глава ВВС США Фрэнк Кендалл сказал о том, что Вашингтон готов предоставить Киеву свои более старые вооружения, в том числе, штурмовики A-10, уточнив, что решение об их передаче необходимо принимать украинской.

Сак считает, что штурмовики A-10 «не закроют воздушное пространство и не остановят бомбардировщики и ракеты», а напротив станут целью российских истребителей и противовоздушной обороны (ПВО).

«Они стали бы мишенями для российских истребителей и системы ПВО, поскольку у нас нет средств ни для того, чтобы обеспечить им эффективное прикрытие, ни для того, чтобы прорваться через систему ПВО противника», - приводит американского интернет-портала Military.com слова советника главы украинского военного ведомства.

По его словам, Киеву необходимы «более современные» F-16. Как он заявил, большое количество стран, с которыми близка Украина, уже используют такие истребители, поэтому, если украинская сторона их получит, то будет легче добиться запчастей и техобслуживания.