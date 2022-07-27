Метеоролог оценил, грозит ли России приход аномальной жары из Европы

Метеоролог Шувалов заявил, что аномальная жара не придет в Россию из Европы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов оценил возможность прихода в Россию аномальной жары, которая сейчас накрыла Европу. Его слова передает РИА Новости.

Эксперт исключил риск прихода аномальной жары на российскую территорию. «Она выклинилась на юго-восток Европы, на Балканы - Турция, Греция. И потом эти процессы уже закончились. Их возможное повторение будет новым процессом, который мы пока не ожидаем», - приводит РИА Новости слова специалиста

Шувалов отметил, что на сегодняшний день синоптики ждут в нашей стране не жары, а «свежий атлантический бриз». По его словам, надвигающийся циклон понизит температуру воздуха в европейской части России.

Напомним, ранее в Великобритании был зарегистрирован новый абсолютный температурный рекорд, а за несколько дней до этого рекорд был отмечен в испанском городе Вальядолиде, где на землю начали падать птицы, причиной чего стала аномальная жара. Кроме того, в Испании полыхают пожары, а во Франции ввели запреты на фейерверки из-за риска возгораний. В некоторых местах в Европе было объявлено чрезвычайное положение из-за жаркой погоды.