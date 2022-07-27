Сенатор Пушков высмеял вице-президента США Харрис за ее "самое внятное заявление" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенатор Алексей Пушков в шутливой форме прокомментировал недавнее заявление вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис, сказанные относительно ее гендерной принадлежности и личных местоимений.

Ранее американский вице-премьер во время встречи в Белом доме, посвященной теме абортов, сказала о том, что она женщина, и поэтому в отношении нее нужно использовать местоимения «она/ее».

Пушков назвал такое заявление Харрис «самым внятным заявлением за весь период ее вице-президентства», предположив при этом, что вице-премьер США специально сделала отступление для того, чтобы ее не отождествили с «одним из бесчисленных гендеров», которые, как отметил сенатор, расплодились в США за последние 20 лет.

«Камала Харрис сообщила, что ее местоимение - "она", и что она - женщина... Так что теперь мы в курсе. Самое внятное заявление за весь период ее вице-президентства», - написал парламентарий в своем Telegram-канале.