Производитель приправ Kamis может покинуть российский рынок

«Ъ»: Производитель специй и приправ Kamis может покинуть российский рынок Фото: Shutterstock

Американская компания McCormick & Co, которая владеет брендом специй и приправ Kamis, может уйти с российского рынка.

Как передает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в продовольственной рознице, у структуры в России уже недоступно примерно 25% ассортимента, а часть сетей говорят о перебои с поставками продукции. Заменить бренд собираются при помощи российских производителей.

Собеседник издания в крупной федеральной сети заявил, что официального уведомления об уходе бренда с российского рынка не было, однако перебои с поставками «уже ощущаются». Отмечается, что Kamis может покинуть Россию после распродажи товарных остатков петербургской сетью «Вкустер» и дистрибутором «Камис-Приправы». Еще один источник издания в рознице подтвердил, что продукция данного производителя сейчас не ввозится в страну из Европы.

Kamis находится в тройке крупнейших брендов в категории приправ и специй вместе с австрийской Kotanyi и российской «Приправыч», однако директор «Вкустера» Сергей Плис заявляет, что уход этого бренда не станет критичным, а компанию смогут заменить локальные производители, а также производители из Грузии и Армении.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков также указал на рост доли крупнейших российских производителей приправ. Как он заявил, главными поставщиками сырья для приправ и специй являются страны Юго-Восточной Азии, поэтому перебои с ингредиентами маловероятны.