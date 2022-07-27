День памяти погибших в Донбассе предложили установить в России

Вячеслав Володин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента в ходе осенней сессии рассмотрит инициативу установить День памяти погибших в Донбассе.

Он отметил, что украинские силы каждый день ведут обстрелы жилых кварталов населенных пунктов, однако на Западе никто не встал на защиту жителей республик Донбасса.

- Депутаты Государственной думы предложили установить День памяти всех жертв войны в Донбассе. В осеннюю сессию Госдума рассмотрит эту инициативу, — сказал Володин.

Ранее Володин выразил мнение, что главная цель президента США Джозефа Байдена на Украине – продолжение конфликта для удержания собственной власти. Политик аргументировал такую позицию крупными проблемами внутри Соединенных Штатов, в том числе рекордной инфляцией. Конфликт на Украине, идеологом которого стал американский лидер, призван отвлечь внимание от ситуации в США перед промежуточными выборами в Конгресс, уверен Володин. Они для Байдена очень важны, так как при поражении демократов высока вероятность объявления импичмента, констатировал председатель Госдумы.