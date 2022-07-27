Захарова заявила, что с Эстонией «что-то не так» после запрета на въезд группе «Руки вверх»

Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение Эстонии запретить группе «Руки вверх» въезд в страну на пять лет.

- Надо по-другому ставить вопрос, что не так с Эстонией? Если страна гордится, рассказав о культурных связях тем, что кому-то запрещает выступать в этой стране, значит, что-то с ней не так, — сказала она в эфире радио Sputnik.

По мнению Захаровой, в Таллине забыли о том, что провозгласили демократию основной идеей, и превратили Эстонию в репрессивное государства.

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу поддержал решение о запрете для российской группы «Руки вверх» въезда в страну на пять лет. Как заявил глава ведомства, «действия России на Украине совершенно неприемлемы» и запрет на въезд в Эстонию артистов из РФ - правильный.

До этого Эстония запретила въезд в страну Филиппу Киркорову. Сообщалось, что 27 мая в стране должен был состояться концерт Филиппа Киркорова, но против него собрали 6677 подписей. Также пятилетний запрет на въезд в страну установлен для певицы Полины Гагариной.