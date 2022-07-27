Цены на газ в Европе выросли на 12% до 2350 долларов за тысячу кубов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Биржевые цены на газ в Европе продолжают расти с ускоренными темпами роста. В среду, 27 июля, на открытии торгов стоимость голубого топлива взлетела до 12%, приблизившись до 2350 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Фьючерсные контракты на поставку газа в августе этого года (по индексу TTF) открыли торговую сессию на отметке 2206,6 доллара за тысячу кубометров, прибавив 5,2% к цене вторника, 26 июля, однако практически сразу подскочила до 2235,5 доллара за тысячу кубометров (+6,5%).

Через некоторое время стоимость достигла 2350 долларов, что на данный момент является максимальной отметкой на сегодняшний день - 2347,4 доллара (+11,9%). В последние минуты цены на голубое топливо не превышают 2330 долларов.

Напомним, стоимость газа начала резко расти в понедельник, 25 июля, когда пресс-служба российского холдинга «Газпром» сообщила о планах остановить еще одну турбину Siemens на компрессорной станции «Портовая» магистрального трубопровода «Северный поток». Как писал сайт kp.ru, турбина была остановлена утром в среду, 27 июля.