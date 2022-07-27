Курс евро 27 июля 2022 поднялся выше 62 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евро и доллар продолжают укрепляться по отношению к рублю. Так, в среду, 27 июля, европейская валюта поднялась выше 62 рублей, что произошло впервые с 11 июля текущего года. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбирже.

Курс евро на открытии торгов поднялся на 0,61%, до отметки в 62,06 рублей. Доллар подорожал на 1,07%, до 61,2 рублей.

Индекс Мосбиржи растет на 0,3% и поднялся выше 2 200 пунктов, что впервые с 11 июля этого года. Индекс РТС также растет. Он вырос на 0,71%.

Напомним, ранее аналитики компании «Ренессанс Капитал» представил прогноз, в котором говорилось о том, что в 2023 году следует ожидать, что среднегодовой курс российской валюты должен вернуться к показателям 83 рубля за доллар. Согласно данным экспертов, соответствующий прогноз может сбыться, если у России получится заместить выпадающий экспорт нефти в Европейский союз на 50%.