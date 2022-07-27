Оборудование для связи 6G разработают в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сколковский институт науки и технологий «Сколтех» совместно ФГБУ НИИ радио готовят проект по разработке оборудования для связи шестого поколения - 6G.

Как передает «Коммерсант», разработчики запросили у российского правительства для реализации проекта более 30 млрд рублей до 2025 года. При этом вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры совместно с Минобрнауки и Минфином предусмотреть дополнительное финансирование в данной сфере до 1 августа текущего года, однако о какой именно сумме идет речь, не уточнялось.

Гендиректора ФГБУ НИИР Олег Иванов сообщил, что проект предполагает работы от уровня создания прототипов до постановки на производство. Тем временем ученые собираются разработать нормативно-правовую базу, а также проверить, насколько безопасны сети шестого поколения.

Как уточнили в «Ростехе», работа над стандартом «мобильной связи шестого поколения (6G/NET2030) находится на начальной стадии, сейчас очерчены ожидания от стандарта№.

Напомним, год назад появились сообщения о том, что российские специалисты прорабатывают варианты научного сотрудничества и кооперации для разработки оборудования для связи шестого поколения связи 6G.