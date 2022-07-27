Китай выразил протест в связи с попытками США ввести санкции на поставки российской нефти в КНР

В Китае выразили протест в связи с попытками США ввести санкции на поставки российской нефти в КНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Китая сообщило, что Пекин выразил протест в связи с попытками Соединенных Штатов Америки ввести санкции на поставки российской нефти в КНР.

- Китай выступает категорически против подобных противозаконных односторонних санкций, — цитирует представителя китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзяня ТАСС.

Он добавил, что Москва и Пекин осуществляют нормальное торгово-экономическое сотрудничество на основе равноправия и взаимной выгоды.

Ранее Чжао Лицзянь, комментируя предложение Конгресса США объявить РФ «спонсором терроризма», заявил, что Соединенным Штатам нужно создавать благоприятные условия для переговоров России и Украины. Как отметил дипломат, Пекин всегда считал, что диалог и переговоры являются единственным способом разрешения конфликта на Украине.

До этого в министерстве обороны КНР сообщили, что китайские вооруженные силы «не будут сидеть сложа руки» в случае визита председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китайские военные готовы принять решительные меры для пресечения внешнего вмешательства в дела страны. По его словам, в случае, если визит Пелоси на Тайвань состоится, китайские военные готовы к решительным действиям и сидеть сложа руки они не станут.