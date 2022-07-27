Суточная заболеваемость коронавирусом в России впервые с апреля 2022 превысила 9 тысяч случаев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За прошедшие сутки в России выявлено 9 027 новых случаев заражения коронавирусной инфекции нового типа. Такие данные в среду, 27 июля 2022 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки было подтверждено 36 летальных исходов, а выписано в связи с выздоровлением 5 115 человек, на 5,7% меньше по сравнению с минувшим вторником, 26 июля. Количество госпитализаций также уменьшилось. Так, за прошедшие 24 часа было госпитализировано 1 628 человек, а это на 2,2% меньше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на вторник, 26 июля 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусом за все время пандемии в России выросло до 18 554 036. Жертвами инфекцией стало 382 272 человек, а из больниц выписали 17 953 445 пациентов.

Кроме того, сообщается, что по состоянию на среду, 26 июля 2022 года, 88 964 088 прошли полную вакцинацию от коронавируса.