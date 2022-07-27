Колонну автомобилей председателя правящей в Польше партии Качиньского забросали яйцами Фото: REUTERS

Картеж председателя парящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского забросали яйцами в польском городе Гнезно Великопольского воеводства.

«Ярослав Качиньский свой визит в Великопольское воеводство вряд ли будет считать удачным. Житель Гнезна забросал яйцами колонну машин председателя PiS», - сообщает польское издание dziennik.pl.

Уточняется, что правоохранители задержали мужчину, бросавшего яйца, на месте, оштрафовав его за непристойное поведение на 100 злотых (примерно 21 доллара), после чего мужчину отпустили. Свои действия тот объяснил недовольством увеличением выплат по кредиту на строительство дома.

Позже правоохранительные органы решили предъявить мужчине обвинение в создании угрозы дорожному движению. «После ознакомления с видеозаписью из Гнезно начато расследование по факту нарушения правил дорожного движения. Бросая яйца в движущиеся транспортные средства, мужчина создал угрозу безопасности дорожного движения», - говорится в заявлении полиции, опубликованном в Twitter.

За подобное правонарушение грози более крупный штраф или арест.

Тем временем в Курнике, который политик посетил после Гнезно, главу партии встречали протестующие жители с нецензурными лозунгами и транспарантами.