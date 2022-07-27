Алина Загитова вспомнила, как Этери Тутберидзе выгнала ее после травмы

Алина Загитова и Этери Тутберидзе давно работают вместе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как Этери Тутберидзе выгоняла ее прямо с тренировки. Это случилось, когда фигуристка получила травму и только-только восстановилась после полученных повреждений, сообщает "КП-Спорт":

- Этери Георгиевна говорит, я была ленивая. Когда я попала в группу Тутберидзе, мне казалось, что я выжимаю из себя максимум. Но, видимо, этого было недостаточно. У меня начали получаться какие-то тройные прыжки. И тут на тренировке я сломала запястье. После этого я поехала на соревнования со специальной лангеткой, но сломала там еще и ногу.

И когда же Загитова приехала обратно после восстановления, то услышала от наставника жесткие слова:

- Вернулась домой в Ижевск с двумя гипсами — восстанавливаться после травм. Когда гипсы сняли, я чуть-чуть потренировалась в родном городе и поехала обратно в Москву. И на первой же тренировке Этери Георгиевна сказала: "Я вас выгоняю", - говорит Алина в интервью "7 Дней".

Однако потом Загитова все же вернулась в команду Тутберидзе, о чем писал ранее "КП-Спорт".

Напомним, что Алина Загитова официально не объявляла о завершении спортивной карьеры. Однако же с декабря 2019 года не принимает участие ни в каких соревнованиях. Но за свою карьеру фигуристка выиграла все возможные титулы - чемпионка России, Европы, мира, победительница финала Гран-При и Олимпийская чемпионка. Главную победу в карьере Загитова одержала в начале 2018 года в Пхенчхане.

Отметим, что ранее "КП-Спорт" писал про то, что Загитова рассказала, как прибавила четыре килограмма, как Алину остановила полиция ради совместного фото, отношение к критике на проекте "Ледниковый период" и то, как Алина ответила на вопрос о романе с хоккеистом.