Боррель пожаловался, что западные СМИ предпочитают ему Лаврова Фото: REUTERS

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что западная пресса иногда не обращает внимание сделанные им заявления, но при этом пишет о словах, сказанных министром иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

«Иногда даже западные СМИ выступают в качестве "резонатора" российского дискурса», - заявил глава дипломатии Евросоюза в интервью радиостанции Cadena SER.

По его словам, когда Лавров поехал в Африку, «чтобы сказать, что в проблеме виноваты европейские санкции, и вся западная пресса повторяет это», а когда Боррель поехал в африканские страны, чтобы сказать обратное, «никто не подхватывает» данную информацию в СМИ.

Боррель также напомнил, что недавно председатель Европейского совета Шарль Мишель был на саммите Африканского союза для того, чтобы объяснить позицию Европейского союза. «Я не видел ни одной газеты, ни одного западного СМИ, которое воспроизвело бы это … Есть определенная тенденция слушать врага, противника», - сказал он.

Напомним, накануне глава МИД РФ отправился в африканское турне, которое включает посещение с рабочим визитом Египта, Эфиопии, Уганды, а также Республики Конго.