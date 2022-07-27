Польша планирует заменить МиГ-29 на южнокорейские FA-50 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВВС Польши планируют заменить советские истребители МиГ-29 южнокорейскими FA-50, сообщил журналистам вице-премьер, министр обороны страны Мариуш Блащак.

“Вчера у нас было летное происшествие - МиГ-29 пришлось приземлиться из-за технических проблем. Я не могу допустить, чтобы польские пилоты рисковали своими жизнями, используя самолеты, которые для них опасны .Помимо этого,, эти самолеты имеют низкую боевую ценность. Ну и третий аргумент – у нас отсутствуют детали для этих самолетов. Мы не согласны поставлять части для них из России, это даже не рассматривается. В связи с этим данные самолеты должны уйти со службы", отметил Блащак.

Напомним, в среду в Варшаве было подписано рамочное соглашение, в рамках которого предполагаются поставки в Польшу трех эскадрилий FA-50.

Ранее сообщалось, что Президент Польши призвал Запад увеличить поставки оружия на Украину. Западные страны должны сильнее поддерживать Незалежную, считает Анджей Дуда.