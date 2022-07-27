Польша заказала в Южной Корее тысячу танков и более 600 гаубиц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава заказала у Сеула тысячу танков К2, свыше 600 гаубиц К9, а также три эскадрильи истребителей FA-50. Об этом сообщил вице-премьер Польши, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

«Только что были подписаны рамочные соглашения, которые в итоге усилят Войско польское. У нас нет времени. Мы не можем ждать и должны быстро вооружить Войско польское», - заявил польский министр, отметив, что вооружение начнет поступать в республику уже в текущем году, а «польские солдаты должны иметь современное оружие

Как уточнил Блащак, в 2023 году в ВВС Польши поступят первые самолеты. Он также выразил мнение, что продолжающийся многие годы конфликт между Северной Кореей и Южной Кореей говорит о высоком качестве южнокорейского вооружения.

«Мы видим, что на современном поле битвы гигантскую роль имеют танковые войска и артиллерия. Отсюда и решение об усилении этих родов войск. Корейские танки, как и все корейское оружие – это оружие проверенное, так как Корея 70 лет готовится к войне», - отметил он, сообщив также, что Варшава желает иметь бронетехнику в количестве, которое превышает ее производственные возможности.