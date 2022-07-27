Кадыров: многие страны мира понимают, что Россия успешно завершит спецоперацию на Украине

Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По мнению главы Чечни Рамзана Кадырова, в мире начинают понимать, что Россия успешно завершит спецоперацию на Украине.

- Многие страны приходят к пониманию того, что специальная военная операция России на Украине будет успешно завершена, и никакое оружие, поставляемое националистическим группировкам Незалежной, не помогут преломить ситуацию, — написал он в своем Telegram.

Кадыров отметил, что эту позицию давно продвигает премьер Венгрии Виктор Орбан. Он выразил поддержку мнению венгерского политика.

Ранее американский наемник Майкл, слова которого приводит издание Newsweek, заявил, что Украинская армия столкнулась с нехваткой оборудования. По словам мужчины, военным не хватает даже принтеров для распечатки карт, а также имеются проблемы с аккумуляторами.

До этого Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны поставят Киеву дальнобойное оружие, то географические задачи специальной военной операции на Украине отодвинутся еще дальше.Лавров отметил, что на фоне поставок западных вооружений Киеву географические задачи специальной военной операции российских войск изменились, поэтому теперь это не только Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР).