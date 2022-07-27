Россия сократит поставки газа в Италию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госкорпорация «Газпром» сообщила итальянской нефтегазовой группе Eni, что со среды, 27 июля, собирается сократить поставки газа примерно с 34 миллионов кубометров до 27 миллионов кубометров. Об этом говорится в заявлении Eni.

Как сообщил «Газпром» компании, что сегодня, 27 июля, поставит примерно 27 миллионов кубометров газа по сравнению с ежедневными поставками в размере 34 миллионов кубометров, которые производили в последние дни.

В сообщении Eni отмечается, что в случае каких-либо существенных изменений в объемах поставок российского газа итальянская компания будет сообщать дополнительно.

Напомним, сегодня, 27 июля, «Газпром» сократил поставки российского газа по газопроводу «Северному потоку», который является основным маршрутом экспорта топлива из России в Европу. Сокращение было осуществлено до 20% от максимальной мощности трубопровода - до 1,28 миллиона кубометров газа в час.