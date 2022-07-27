Российская ПВО перехватила десять снарядов РСЗО "Ольха" и Himars в Херсонской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российской ПВО за сутки было перехвачено десять снарядов РСЗО "Ольха" и HIMARS в Херсонской области и самом областном центре, говорится в сообщении Минобороны России.

"Российскими средствами противовоздушной обороны недалеко населенного пункта Бармашово Николаевской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также, за сутки были уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов возле населенных пунктов Петровское, Новомайорское Донецкой народной республики, Барабашовка, Михайловка, Петропавловка, Каменка Харьковской области и Кузьмино Луганской народной республики", - указывается в сообщении оборонного ведомства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 июля 2022 года можно прочитать здесь.