Российские военные ударили по 142 районам сосредоточения украинской армии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в среду, 27 июля, заявили, что российская авиация, артиллерия и ракетные войска за прошедшие сутки нанесли удары по 142 районам сосредоточения украинской армии, в том числе по пункту дислокации иностранных наемников на заводе «Украинские энергетические машины» в Харькове, а также по боевикам формирования «Черная сотня», расположенном в районе Артемовска в Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Поражена живая сила и военная техника в 142-х районах, в том числе иностранные наемники в пункте временной дислокации на территории завода "Украинские энергетические машины" в Харькове», - говорится в заявлении военного ведомства.

В заявлении министерства также отмечается, что в ходе ударов российских войск было уничтожено восемь складов боеприпасов в районах населенных пунктов Майорск, Новоандреевка, малые Щербаки, Северск на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Степовое Запорожской области, а также Кульбакино Николаевской области.