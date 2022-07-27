Reuters: Швеция отказалась выдавать Турции обвиняемых в терроризме

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Фото: REUTERS

Власти Турции заявили, что Швеция не выполнила обещание по передаче Анкаре лиц, обвиняемых в терроризме. Об этом рассказал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Его цитирует Reuters.

Глава МИД Турции отметил, что решение об экстрадиции предполагаемых террористов (в частности, членов Рабочей партии Курдистана и близких к ней структур) до сих пор не принято, несмотря на то, что Анкара уже дала согласие на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Чавушоглу напомнил, что именно передача обвиняемых в терроризме была важнейшим условием данного решения.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган публично заявил, что почти все северные страны являются «гнездами террора». По его словам, Турция намерена добиваться, чтобы вступающие в Североатлантический альянс Швеция и Финляндия как можно скорее «прекратили деятельность и демонстрации террористических организаций и выдали террористов, находящихся в их руках».