Песков заявил, что "Газпром" не может гарантировать нужные объемы прокачки газа из-за санкций

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что госкорпорация «Газпром» поставляет в Европу столько газа, сколько возможно, однако на сегодняшний день технические возможности стали меньше. По его словам, компания остается надежным поставщиком, однако не может гарантировать нужные объемы прокачки голубого топлива из-за санкционных ограничений, мешающих ремонтировать оборудование.

«"Газпром" поставляет столько, сколько необходимо и сколько возможно. Мы знаем, что сейчас технические возможности для прокачки стали меньше. Они сузились. Почему? Потому что процесс технического обслуживания затруднен из-за тех ограничений и санкций», - заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что ограничения, введенные ЕС, не дают возможности оперативно производить техническое обслуживание, а также выполнять капитальный ремонт, менять запчасти части и производить другие регламентные работы с оборудованием, которые нужны для прокачки газа.

Напомним, в минувший понедельник, 25 июля, пресс-служба «Газпрома» заявила, что в соответствии с предписанием Ростехнадзора произойдет остановка еще одной турбины Siemens на компрессорной станции «Портовая» магистрального трубопровода «Северный поток». Сегодня, 27 июля, компания сократила поставки российского газа по этому трубопроводу, до 20% от максимальной мощности трубопровода - до 1,28 миллиона кубометров газа в час.