Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил упростить бюрократические процедуры оформления земельных участков для ведения бизнеса

Упрощение процедур оформления поможет развивать придорожный сервис и сферу услуг для путешественников. Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Амурской области Василий Орлов поручил упростить оформление земельных участков, расположенных возле федеральных трасс, для ведения бизнеса. Эта мера поможет развивать придорожный сервис и сферу услуг для путешественников. По мнению главы региона, из–за сложности бюрократических процедур значительный потенциал области сейчас не реализован.

- Предприниматели часто поднимают вопрос невозможности организации бизнеса на территориях, прилегающих к федеральной трассе. Для запуска новых точек придорожного сервиса нужно решить вопрос с землей и создать особые условия для предпринимателей. Это отразится на комфорте путешественников, а также способствует открытию дополнительных заведений сферы услуг и созданию рабочих мест на территории муниципалитетов, - подчеркнул губернатор Василий Орлов ходе заседания комиссии по приоритетным инвестиционным проектам и улучшению инвестиционного климата в Приамурье.

Для инвесторов в регионе действует ряд преференций, в том числе предоставление земельных участков под инвестпроекты без торгов. А при покупке участка в собственность сельскохозяйственной компанией цена составит всего 25% от его кадастровой стоимости. Сейчас власти региона разрабатывают свод инвестправил, которые будут внедрены в работу уже в этом году.