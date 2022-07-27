Российские военные лишили боеспособности украинскую бригаду в ДНР

Вооруженные силы России при помощи высокоточных ударов лишили боеспособности бригаду Украины в районе села Новомихайловка в Донецкой народной республике, сообщили сегодня, 27 июля, журналистам в Минобороны РФ.

"В районе Артемовска в результате огневого поражения была полностью уничтожена одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Также, в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики в результате уничтожения при помощи высокоточного удара командного пункта фактически утратила боеспособность 53-я механизированная бригада ВСУ", - уточнили в российском оборонном ведомстве.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 июля 2022 года можно прочитать здесь.