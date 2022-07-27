Песков допустил, что Путин и Эрдоган обсудят в Сочи реализацию «продуктовой сделки»

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров в Сочи обсудят реализацию «продуктовой сделки». Также главы государств коснутся темы военно-технического сотрудничества.

- Пойдет процесс, и это станет хорошей возможностью для того, чтобы в Сочи, конечно, обменяться мнениями о том, насколько это соответствует тем договоренностям, которые были достигнуты, — сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждаться вопрос реализации «продуктовой сделки».

Ранее стало известно, что Россия подписала в Стамбуле соглашение об экспорте зерна с Турцией и Организацией объединенных наций. Аналогичный договор с Анкарой и ООН подписала Украина. Соглашение предполагает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Для выполнения соглашения в Стамбуле будет создан совместный координационный центр.

Также генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш и министр обороны России Сергей Шойгу подписали меморандум о содействии поставок российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.