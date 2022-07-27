Песков считает позитивным фактом разблокировку транзита в Калининград

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разблокировка транзита российских грузов через Литву является позитивным опытом, достигнутым путем переговоров, его можно считать ростками здравого смысла со стороны Запада по отношению к России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

“И правда, вот эта ситуация, которая возникла вокруг Калининграда - опять же, в связи с этими абсурдными санкциями - для России является жизненно важной. И в этом случае, наверно, позитивно то, что сами европейцы поняли, насколько это жизненно важно для РФ и насколько неприменимы их решения в контексте Калининграда", - отметил Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли считать разрешение на проезд вагонов с подсанкционным грузом, которое дали власти Литвы, признаком того, что коллективный Запад начал отступать

Ранее сообщалось, что первые 60 вагонов с цементом прибыли в Калининград из России транзитом через Литву.

Ранее сообщалось, что Калининградская область оказалась в блокаде из-за санкций Литвы, которая запретила транзит части грузов из Калининграда в Россию и обратно. Это решение коснулось стройматериалов, металлов, цемента, нефти, нефтепродуктов, элитного алкоголя, икры и других товаров.