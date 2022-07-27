Лавров пригласил главу МИД Эфиопии в Россию

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров пригласил эфиопского коллегу Демеке Меконнена в Россию.

- В заключение наших переговоров я пригласил своего коллегу посетить Российскую Федерацию в удобное для него время, — сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Он напомнил, что Меконнена посещал РФ в прошлом году. Лавров подчеркнул, что между РФ и Эфиопией налажен регулярный политический диалог.

Ранее Лавров летал в Конго, где провел переговоры с руководством страны. До этого глава МИД РФ посетил Каир. Египет стал первой страной в африканском турне главы российского внешнеполитического ведомства, который посетит четыре страны в Африке. В рамках своего пятидневного турне Сергей Лавров посетит с рабочими визитами Египет, Эфиопию, Уганду, а также Республику Конго, где обсудит международную и региональную повестки дня, а также двустороннее сотрудничество.