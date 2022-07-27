Власти Литвы запретили Патриарху Кириллу въезд в республику Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Литвы запретили Патриарху Кириллу въезд в республику из-за его поддержку специальной военной операции, которую России проводит на Украине

«Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за поддержку [специальной военной операции России на Украине] запрещен въезд в Литву», - приводит портал Delfi заявление Министерства иностранных дел республики.

Напомним, в середине июня британские власти приняли решении ввести санкции против Патриарха Кирилла, а позже он попал в новый санкционный список Канады.

Как писал сайт kp.ru, незадолго до этого Совет Евросоюза заявил о планах включить Патриарха Кирилла в свой санкционный список, однако решение заблокировал Будапешт. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме для 44 депутатов Европейского союза заявил, что республика не поддержит введенные таких антироссийские ограничений, указав на то, что эти меры наносят большой вред самим членам ЕС.