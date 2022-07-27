Центр “Вектор” выделил штамм оспы обезьян у заразившегося

Ученые ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора выделили штамм вируса оспы обезьян из клинического образца заболевшего, рассказали РИА Новости сотрудники центра.

"Тест-система для выявления ДНК вируса оспы обезьян методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией "Вектор-ПЦРрв-ВОО" успешно выявляет выделенный штамм с высокой эффективностью", - уточнили сотрудники ГНЦ "Вектор".

Также ученые рассказали, что штамм относится к западноафриканскому варианту вируса с низким уровнем летальности.

Ранее сообщалось, что в Россию пришла оспа обезьян. Роспотребнадзор сообщил о первом зафиксированном случае. Вирус был обнаружен у молодого человека, вернувшегося из поездки по европейским странам. По данным некоторых изданий, это житель Санкт-Петербурга.

Также ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах просят зарегистрироваться всех представителей ЛГБТ для прививки от оспы обезьян.